Volley femminile, Serie A1: 14^ giornata. Conegliano espugna Monza, +6 su Busto Arsizio. Ok Novara e Scandicci (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Serie A1 di Volley femminile è tornata dopo la pausa per i tornei preolimpici, questa sera si è disputata la quattordicesima giornata con sette partite in programma. Conegliano si conferma in testa alla classifica dopo aver sconfitto Monza a domicilio, le Campionesse d’Italia si sono imposte con un secco 3-0 alla Candy Arena grazie allo show di un’indemoniata Paola Egonu: l’opposto a messo ha segno 23 punti (3 muri, 4 aces) ben supportata da Kimberly Hill (10) e Miriam Sylla (7), l’avventura di Carlo Parisi sulla panchina delle brianzole non inizia nel miglior modo possibile. Le Pantere conservano così i sei punti di vantaggio su Busto Arsizio che in casa ha travolto Firenze con un netto 3-0: bella prestazione delle Farfalle dirette da Alessia Orro che ha saputo mandare in doppia cifra Alessia Gennari (10), Britt Herbots (12), Karsta Lowe (13) e Haleigh ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #Volley, Serie A1 femminile 2019/2020: #Conegliano vince ancora, #Novara rischia contro una sorprendente #Cuneo - OA_Sport : Volley femminile, Serie A1: 14^ giornata. Conegliano espugna Monza, +6 su Busto Arsizio. Ok Novara e Scandicci - VolleyFilottra : #Lardini battuta 0-3 (13-25, 18-25, 15-25) nella prima di ritorno in #SerieA1. Le ragazze di coach #Schiavo cedono… -