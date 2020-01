VIDEO Milan-SPAL 3-0 Highlights: gol e sintesi Coppa Italia. Piatek scatenato con rete e assist (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Milan ha sconfitto la SPAL per 3-0 e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia 2020 di calcio dove affronterà il Torino. I rossoneri hanno dominato la partita andata in scena allo Stadio San Siro, imponendosi senza particolari problemi. Piatek ha aperto le marcature al 20′, il polacco ha sfruttato al meglio l’assist filtrante di Bennacer e ha bucato la rete a tu per tu col portiere. Al 44′ è arrivato il raddoppio di Castillejo che si è inventato un bel tiro a giro dopo che Piatek aveva rubato palla a centrocampo involandosi verso la porta avversario. Al 67′ è stato Hernandez a chiudere i conti con una staffilata dalla lunga distanza. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Milan-SPAL 3-0, ottavo di finale della Coppa Italia. VIDEO Highlights Milan-SPAL 3-0: GOL Piatek (1-0): GOOOAL Piatek AC Milan 1-0 ... Leggi la notizia su oasport

AntoVitiello : Nuovo incontro in sede tra il #Milan e l'agente di #Rodriguez, stavolta per presentare l'offerta del #Fenerbahce, a… - MarcoBovicelli : #Milan, terminato l’incontro in sede tra i dirigenti ???? il #PSV e l’agente di Ricardo #Rodriguez: tutto su… - juventusfc : IMPARABILE ?? #TBT | Giovinco | vs Milan | 2013 -