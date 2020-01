VIDEO Juventus-Udinese 4-0 Highlights: gol e sintesi Coppa Italia. Doppietta di Dybala, magia di Higuain (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Juventus ha sconfitto l’Udinese per 4-0 e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2020 di calcio, i bianconeri si sono imposto all’Allianz Stadium di Torino e hanno così staccato il pass per il prossimo turno dove affronteranno la vincente di Parma-Roma. Partita a senso unico nel capoluogo piemontese, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 16′ con Gonzalo Higuain dopo un magnifico uno-due plurimo tra il Pipita e Paulo Dybala, pochi minuti più tardi è stato proprio Dybala a trasformare un calcio di rigore concesso per atterramento di Bernardeschi. Nella ripresa è arrivata la Doppietta della Joya con un magico sinistro a giro, poi il poker è stato firmato da Douglas Costa su calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Juventus-Udinese 4-0. VIDEO Highlights Juventus-Udinese 4-0: GOL HIGUAIN ... Leggi la notizia su oasport

