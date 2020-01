VIDEO – Catanzaro: arrestato magistrato. DDA: “Sentenze favorevoli in cambio di soldi e sesso” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Choc a Catanzaro. La Procura di Salerno – competente territorialmente – fa sapere, in uno con la Direzione Distrettuale Antimafia, di aver proceduto all’arresto, tra gli altri “di un magistrato della Corte d’Appello di Catanzaro per corruzione in atti giudiziari”. La Procura diffonde anche un lungo, articolato ed esplicativo VIDEO. Il procuratore vicario Luca Masini svela alcuni particolari della vicenda: “In data odierna personale del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone, del Servizio Centrale Operativo Criminalità Organizzata di Roma (Scico) e di altri reparti delle Fiamme Gialle ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di otto indagati: sette in carcere e uno agli arresti domiciliari. Tutti gli indagati sono gravemente indiziati, a ... Leggi la notizia su ladenuncia

