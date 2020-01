Vicenza: evasione fiscale, Gdf sequestra a impresa beni per 150 mila euro (3) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Adnkronos) - Il dominus dell’impresa e la compagna (legale rappresentante della società per alcune annualità) sono dunque indagati per dichiarazione fraudolenta tramite utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, mentre il primo è anche indagato per il reato di emissione di fatture false. Sono Leggi la notizia su liberoquotidiano

