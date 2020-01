Vianello e l'ictus, "ogni giorno leggo nomi dei miei figli" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I nomi dei miei tre figli "devo leggerli ogni giorno, il terrore che io non possa riuscire più a pronunciarli è insopportabile": lo ha raccontato Andrea Vianello, uno dei volti più popolari della televisione In un'intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato l'ictus che lo ha colpito una anno fa e che gli ha fatto perdere per un po' la parola. Vianello ha spiegato che ogni mattina si sveglia, si siede sul letto e prende un foglio di carta sul quale sopra ci sono scritti i nomi dei suoi tre figli: Goffredo, Maria Carolina e Vittoria, e li ripete per paura di dimenticarli. "È stato un anno durissimo nel quale ho perso anche mio padre. E raccontare tutto è stata una terapia", ha spigato Vianello parlando del suo libro "ogni parola che sapevo", dal 21 gennaio in libreria per Mondadori. È stato come un salto nel buio, un "sentirsi sfigurato, come se mi avessero ... Leggi la notizia su agi

repubblica : Oggi su Rep: ???? Andrea Vianello e la sua vita dopo l'ictus: 'Senza le parole mi vergognavo, ma ora racconto la mia… - Corriere : Andrea Vianello: «L’ictus e il terrore di non pronunciare più il nome dei miei figli» - Daniele_Manca : @andreavianel : «L’ictus e il terrore di non pronunciar più il nome dei miei figli», @MadameSwann -