Venezia: carabinieri sequestrano rari pappagalli in via di estinzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Venezia, 15 gen. (Adnkronos) - Nell’ambito di specifici controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale di pappagalli in via di estinzione, con particolare riferimento alla Convenzione Internazionale di Washington “CITES” (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e fl Leggi la notizia su liberoquotidiano

lavocedelne : Tragico schianto nel Veneziano: muore la 25enne Sara Michieli - rumar55 : RT @larenait: #Verona Non si poteva non notarlo: guidava a zig zag - larenait : #Verona Non si poteva non notarlo: guidava a zig zag -