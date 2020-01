Vaticano, in Francia il libro della discordia è stato già stampato: troppo tardi per bloccarlo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'editore Fayard non cambierà la prima tiratura: in cambio correggerà la copertina nelle prossime ristampe Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Vaticano, in Francia il libro della discordia è stato già stampato: troppo tardi per bloccarlo [aggiornamento delle… - clavolt : RT @Daniele_Manca: Celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger Il suo entourage: «Non è autore di quel libro». Il vo… - PencoG : RT @Daniele_Manca: Celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger Il suo entourage: «Non è autore di quel libro». Il vo… -