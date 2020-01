Usare il forno microonde fa male? Verità e miti da sfatare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Scopri tutti i segreti del forno a microonde, un accessorio oramai più che amato in cucina attorno al quale però aleggiano ancora molti dubbi. C’è chi lo usa solo per scaldar ogni tanto l’acqua e godersi una veloce tisana, chi ne fa un supporto base per la cucina, lessandoci le patate o scongelandoci la carne, … L'articolo Usare il forno microonde fa male? Verità e miti da sfatare è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

Eva_Costantini : @Stefy_cm8 Ahah ?? Non è particolarmente elaborato, ho mischiato in 10 minuti scarsi pochi ingredienti che avevo in… - lucia_pal : @catia19g @alessandro_cant puoi usare la sac a poche o 2 cucchiaini, 20 minuti a 180/190° (più o meno dipende dal forno) non ventilato. - LittleA_83 : @Millazena Quali ingr hai usato?... In generale in cottura nel forno tende a gonfiarsi (sopratutto se hai usato il… -