Usa e Cina, scoppia la pace. Ma per l’industria italiana potrebbe non bastare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Usa-Cina, accordo sui dazi. Ma per l’industria italiana potrebbe non bastare Se la tregua commerciale in atto tra Cina e Usa appare una questione lontana dalla vita quotidiana degli italiani, i suoi effetti possono influire anche sull’industria del nostro Paese che, anche se indirettamente, figura tra le vittime della politica dei dazi voluta dal presidente Donald Trump. Dati alla mano, l’accordo firmato oggi, 15 gennaio, alla Casa Bianca potrebbe però non bastare alla ripresa delle nostre attività manifatturiere, soprattutto nella filiera del settore auto. A causa della limitata quota di mercato dell’Italia sul mercato cinese, pari circa allo 0,9 per cento, il nostro Paese rappresenta soltanto il quarto partner commerciale di Pechino nell’Unione europea, dopo Germania, Regno Unito e Francia, e il 24esimo nel mondo. Nonostante questo, i legami economici tra l’industria italiana e ... Leggi la notizia su tpi

fattoquotidiano : Dazi Usa-Cina, firmato l’accordo tra i due Paesi che cancella la tassazione su alcuni prodotti. Trump: “Rimediato a… - ispionline : Alla luce dei risultati economici della guerra commerciale, che sta penalizzando gli #USA, #Trump vuole riaprire il… - Corriere : Usa e Cina firmano la tregua sui dazi: Trump ferma l’aumento delle tariffe -