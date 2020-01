Usa Cina dazi: firma accordo, la reazione dei mercati finanziari (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Usa Cina dazi: firma accordo, la reazione dei mercati finanziari Usa Cina: la cosiddetta Fase Uno dell’accordo commerciale tra Washington e Pechino è quasi realtà; la guerra dei dazi si avvia verso la conclusione? Nonostante l’intesa sia andata in porto restano in vigore numerose limitazioni sulle merci cinesi. Non si sa ancora quando avranno inizio le trattative relative alla Fase Due. Usa Cina: guerra dei dazi verso la fine? Con la sigla sulla Fase Uno, oggi 15 gennaio 2020, che consiste in un accordo commerciale ad ampio spettro seppur preliminare, la Cina si impegna ad aumentare l’importazione di prodotti agricoli americani di un valore di almeno 200 miliardi di dollari nei prossimi due anni. Questo è uno dei punti che il Presidente Trump non ha mai nascosto di avere più a cuore dall’aprile 2018 in poi, cioè da quando si sono acuite le tensioni tariffarie con Pechino. ... Leggi la notizia su termometropolitico

ispionline : Alla luce dei risultati economici della guerra commerciale, che sta penalizzando gli #USA, #Trump vuole riaprire il… - MediasetTgcom24 : Usa: accordo con Cina non prevede future riduzioni dazi #Usa - svilupp : Usa e Cina arrivano alla tregua commerciale. Sarà l’Europa il prossimo obiettivo di Trump? - La Stampa -