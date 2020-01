USA, aereo scarica carburante su due scuole: almeno 60 feriti – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un aereo in USA partito da Los Angeles verso Shanghai, a causa di un problema ha scaricato parte del carburante su una zona abitata: almeno 60 i feriti aereo (fonte foto: pxhere) Sono circa 60 le persone rimaste ferite, tra cui una ventina di bambini, in seguito al rilascio di parte del carburante di un aereo in volo, costretto all’atterraggio di emergenza: è accaduto in USA, con un velivolo Delta Airlines partito da Los Angeles e destinato a Shanghai. Stando a quanto raccolto infatti, pare che tale aereo, decollato da Los Angeles, abbia riscontrato dei problemi tecnici quando si trovava già in volo. A causa di tale problema, il veivolo ha dovuto invertire la rotta e dirigersi nuovamente verso l’aeroporto della metropoli da cui era inizialmente partito. Per i problemi tecnici sopracitati però, sembra che sia stato necessario rilasciare parte del ... Leggi la notizia su chenews

Giacinto_Bruno : Usa, aereo scarica carburante su scuola: almeno 60 feriti - Tgcom24 - fantasyeydor01 : Usa, aereo scarica carburante su scuola: 17 bambini feriti #LosAngeles - SakerItalia : RT @NamanTarcha: #Siria???? Fonti militari: Attacco aereo del Regime israeliano alla base siriana T4 con missili lanciati da AlTanf zona sul… -