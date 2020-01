Uomini e Donne, quasi rissa tra Armando e Roberta: “Ti meno, fai una brutta fine” (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si preannunciata una puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena e le aspettative non sono state deluse. Oggi, nel talk show di Maria De Filippi è avvenuto il faccia a faccia di fuoco tra Armando e Roberta, che ha sfiorato anche la rissa. I due protagonisti hanno cominciato a punzecchiarsi fino ad arrivare a pronunciare pesanti minacce. La Di Padua, in particolar modo, ha istigato Incarnato dicendo di essere a conoscenza di confidenze private che il napoletano le avrebbe fatto in gran segreto. Il cavaliere, ovviamente, ha smentito e la situazione è degenerata. La quasi rissa tra Armando e Roberta La frequentazione tra Armando e Roberta è rovinosamente volta al termine. I due protagonisti si sono lasciati nel peggiore dei modi, sta di fatto che sono state pronunciate minacce e frasi molto forti. Tutto è incominciato da semplici frecciatine che i due si solo lanciati reciprocamente. ... Leggi la notizia su kontrokultura

