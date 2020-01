Uomini e Donne, anticipazioni 15 gennaio: Maria De Filippi mette alle strette Armando (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Terzo appuntamento del parterre senior di U&D Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda ancora una volta il dating show Uomini e Donne. Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Casino saranno pronti ad ascolterei le altre storie del parterre senior. Infatti nella giornata odierna verrà trasmesso il terzo ed ultimo appuntamento settimanale del Trono over. Cosa accadrà in studio? Stando alle prime anticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, la padrona di casa chiederà delle spiegazioni ad Armando Incarnato riguardo la segnalazione che ha fornito l’ex ballerino di Amici. Spoiler Trono over: le dame sfilano con il costume da bagno Secondo gli spoiler ufficiali fornite dal portale web Witty Tv, nella puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere la sfilata femminile. Gran parte delle dame del ... Leggi la notizia su kontrokultura

