Università, online il nuovo bando Crui: 400 tirocini nelle sedi diplomatiche (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 2020 si apre con un primo bando Maeci-Miur-Fondazione Crui che sarà online fino al 10 febbraio, termine ultimo per registrarsi sul sito www.tirociniCrui.it e candidarsi a uno dei 400 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero. I tirocini si svolgeranno dal 4 maggio al 7 agosto 2020 e potranno essere prorogati fino ai primi di settembre. Il tirocinio dà diritto a un rimborso mensile minimo di 300 euro e al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività. 54 le Università partecipanti. 215 le sedi, con la seguente distribuzione di posti: Europa 183, Asia 58, America del nord 50, Centro e Sud America 35, Africa 34, Medio Oriente 25, Oceania 11, Italia 4. 187 studenti saranno ospitati nelle ambasciate. Seguono 107 posti disponibili nei consolati, 64 negli istituti di cultura, 40 nelle rappresentanze diplomatiche e uno presso la Delegazione ... Leggi la notizia su ildenaro

