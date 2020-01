Unicredit: contenzioso bancario, nasce partnership con studi legali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Milano, 15 gen. (Adnkronos) – partnership tra gli studi legali Nctm e La Scala con Unicredit. nasce UniQLegal, società tra avvocati per azioni, che permetterà a Unicredit di “soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali”, soprattutto quelle legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore o un titolare di un servizio non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare delle rate. L’obiettivo di UniQLegal è “diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia”.Gli studi partner lavoreranno con la Direzione legale del gruppo Unicredit creando “un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

