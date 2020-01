Una Vita trame dal 19 al 24 gennaio: Samuel affronta Telmo, Casilda aiuta Lolita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le trame di Una Vita della settimana dal 19 al 24 gennaio portano alla luce importanti risvolti per alcuni protagonisti della soap. Innanzitutto vedremo che Samuel deciderà di affrontare, una volta per tutte Telmo. In secondo luogo, Jordi incomincerà a mettere in atto il suo piano per rimanere da solo con Flora. Tra le altre cose, inoltre, assisteremo ai tentativi di Casilda di aiutare Lolita a sfatare la maledizione di Cabrahigo, secondo cui la donna è promessa sposa a Ceferino. Una Vita anticipazioni: scontro tra Samuel e Telmo Nel corso degli episodi di Una Vita, che andranno in onda dal 19 al 24 gennaio, le trame prenderanno una piega inaspettata. Servante starà per fare i biglietti per Cuba per poter finalmente raggiungere la sua donna e chiederle spiegazioni dei suoi tradimenti. Un uragano, però, si è abbattuto sull’isola e gli impedirà di partire così presto. Samuel farà ... Leggi la notizia su kontrokultura

