Una Vita anticipazioni: SAMUEL minacciato di morte, ecco da chi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il mancato matrimonio con Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) metterà in serio pericolo SAMUEL (Juan Gareda) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: desideroso di avere indietro la parte dell’eredità dei Marchesi di Valmez che gli ha promesso, lo strozzino Jimeno Batán (Juan Carlos Talavera) metterà sotto torchio l’Alday e non esiterà a minacciarlo di morte. Una Vita, news: SAMUEL vuole obbligare Lucia a sposarlo Le anticipazioni segnalano che Batán dirà fin da subito a SAMUEL che, nonostante le mancate nozze con Lucia, dovrà dargli tutti i soldi che gli deve! Visto che non saprà come uscire dalla scomoda situazione, SAMUEL cercherà di scappare in fretta e furia da Acacias, chiedendo a Cesareo (Cesar Vea) di vendere un oggetto di sua proprietà e di grande valore al fine di comprare i biglietti per un transatlantico. Tuttavia, il piano del ragazzo non andrà in porto ... Leggi la notizia su tvsoap

