Una Vita, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Ursula vuole separare Telmo e Lucia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le anticipazioni di Una Vita delle puntate dal 19 al 24 gennaio 2020 in onda su Canale 5 raccontano che Servante farà una tremenda scoperta su Paciencia. Inoltre, Flora si troverà in pericolo per colpa di Jordi, mentre Lucia e Telmo sembreranno riavvicinarsi. Ursula avvertirà Telmo del fatto che il quartierino mormora sulla sua vicinanza con Lucia. Il religioso però, non darà peso alle parole della Dicenta e continuerà a stare accanto alla Alvarado, sperando che non accetti di sposare Samuel che, nel frattempo, sarà pressato da Jimeno per i debiti economici che ha contratto con lui. Una Vita anticipazioni settimanali: la scoperta di Servante Stando agli spoiler della soap opera, nelle puntate della prossima settimana, Servante scoprirà che l’isola in cui risiede Paciencia è stata devastata da un terribile uragano. L’uomo sarà colto dal panico e temerà che la sua amata sia morta, ... Leggi la notizia su kontrokultura

Pontifex_it : Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza incontrare, senza adorare non si conosce Di… - c_appendino : Torino, ancora una volta, si arricchisce di cultura. Prenderà vita infatti a Palazzo Turinetti, la quarta sede del… - enpaonlus : UN RIPARO PER I 'NONNINI' PUGLIESI A Vernole, in provincia di Lecce, un gruppo di meravigliosi volontari cerca di… -