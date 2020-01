Una vita anticipazioni: Antoñito lascia Lolita e se ne va in America? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grandi colpi di scena potrebbero arrivare nelle prossime puntate di Una vita! E noi come sempre iniziamo dalla trama del prossimo episodio in onda su Canale 5 domani 16 gennaio 2020. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani ci rivelano che Antoñito potrebbe prendere presto una decisione molto importante. Il giovane infatti sembra essere molto deluso da tutto quello che è successo con Lolita. Lui ha lottato contro tutti e tutto per il loro amore, soprattutto contro i pregiudizi, rischiando anche di mettersi contro la sua famiglia e lei invece…Il giovane non sa che Lolita ha paura proprio per la sua vita credendo che la maledizione portata dall’uomo che aveva baciato quando era solo una bambina possa colpire proprio lui.La domestica infatti è convinta che se lo sposerà lui morirà… Ma come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Pontifex_it : Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza incontrare, senza adorare non si conosce Di… - c_appendino : Torino, ancora una volta, si arricchisce di cultura. Prenderà vita infatti a Palazzo Turinetti, la quarta sede del… - enpaonlus : UN RIPARO PER I 'NONNINI' PUGLIESI A Vernole, in provincia di Lecce, un gruppo di meravigliosi volontari cerca di… -