Una vita anticipazioni 16 gennaio 2020: Samuel ingelosito dalla ritrovata armonia tra Lucia e Telmo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella puntata di Una vita, in onda giovedì 16 gennaio 2020 su Canale 5, Samuel vorrebbe chiedere ancora a Lucia di sposarlo ma è frenato dalla presenza di Telmo: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di giovedì 16 gennaio 2020 su Canale 5 e nelle anticipazioni assistiamo al "ritorno" di Samuel, sempre più infastidito e preoccupato dal rapporto tra Telmo e Lucia. Celia e Felipe, ormai fuori pericolo, possono finalmente riabbracciare tutti. Lucia è profondamente riconoscente a Padre Telmo per aver salvato la vita di sua cugina ma la loro ritrovata armonia preoccupa Samuel. Ancora perseguitato da Batàn per i suoi debiti, l'Alday ha solo il matrimonio con Lucia e la conseguente dote come via d'uscita, ma se facesse ora nuovamente la proposta verrebbe sicuramente rifiutato... Una vita tornerà ... Leggi la notizia su movieplayer

