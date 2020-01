Una corrente dentro M5S (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due messaggi. Uno più diretto e uno più sfumato, ma la sostanza non cambia. I tre senatori Crucioli, Dessì, Di Nicola, che hanno redatto il documento anti-Di Maio e anti-Casaleggio, insieme a Marilotti e Minnino, attraverso mail e whatsapp, hanno chiamato a raccolta tutti i parlamentari, questa sera nella sala delle Stelle di Palazzo Valdina. Così da creare nei fatti una corrente, strutturata, che possa avere voce durante gli Stati generali di marzo.Il messaggio è chiaro e di rottura, e affatto gradito ai vertici. Da fonti vicine al capo politico la vicenda viene derubricata come “una semplice ricerca di visibilità da parte di qualche parlamentare. Il luogo per discutere sono gli Stati generali, tutto il resto lascia il tempo che trova. Ci siamo abituati…”.Sta di fatto che nelle mail di queste ore viene evidenziata la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

