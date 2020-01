Un secondo possibile pianeta attorno alla stella più vicina al Sole (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuove osservazioni di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sistema solare ad una distanza di 4,2 anni luce, hanno permesso di rivelare la presenza di un possibile pianeta di piccola massa in orbita a una distanza 1.5 volte maggiore di quella che separa la Terra dal Sole. La scoperta, pubblicata oggi sulla rivista Science Advances, è stata realizzata da un team internazionale di ricercatori guidati da Mario Damasso, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Torino, e Fabio Del Sordo, dell’Università di Creta e dell’Istituto di Astrofisica del FORTH, grazie ai dati raccolti con spettrografi installati in Cile. Rispetto ad altri candidati scoperti attorno a stelle più lontane, Proxima c -come è stato battezzato- è un pianeta ideale per essere osservato con tecniche complementari che potranno confermarne l’esistenza nell’immediato futuro. Proxima Centauri è una stella nana rossa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

