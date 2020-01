Un posto al sole anticipazioni: SERENA fa un incontro “sorprendente”… (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grandi delusioni in arrivo a Un posto al sole! Filippo (Michelangelo Tommaso) ha rivolto alla moglie SERENA (Miriam Candurro) un’accorata richiesta di perdono riguardo al suo tradimento con Viviana (Angela Bertamino). La sincerità dimostrata dal Sartori è piaciuta a molti fan sui social network, ma il gradimento della community non può ovviamente cambiare le trame e così il giovane è purtroppo destinato sin da subito a rimanere spiazzato… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Eh sì: non ci sarà un veloce lieto fine e SERENA deciderà a sorpresa di fare le valigie per partire insieme alla piccola Irene (Greta Putaturo). Da questo momento in poi inizieremo ad assistere ad una discesa di Filippo in uno stato di prostrazione e profonda sofferenza, in cui l’uomo inizierà anche a tornare con la mente a momenti del suo passato ... Leggi la notizia su tvsoap

