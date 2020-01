Ultimo confessa: “Nel 2016 pulivo i vetri, credete nelle favole” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Questi ultimi due anni per Ultimo sono stati decisamente perfetti, degni di una vera e propria Favola: nel 2018 è stato a Sanremo fra le Nuove Proposte con Il ballo delle incertezze. L’anno scorso è tornato nella schiera dei Big, finendo secondo sul podio dopo Mahmood, fra mille polemiche. Quest’anno, invece, dovrebbe tornare come ospite sul palco di Piazza Colombo secondo alcune indiscrezioni. Ultimo e il nuovo post di Instagram: credere nei propri sogni Chi era Niccolò Moriconi però, prima di essere Ultimo? Forse solo un ragazzo semplice, come magari è anche adesso. Dopo l’essere andato alla mensa dei poveri intorno a Natale e dopo aver postato una storia con la sua vecchia bidella, Ultimo stupisce ancora. Nel raccontare il suo passato, in un post di Instagram il cantante con il record di vendite parla di una sua esperienza lavorativa. Ultimo sta infatti pulendo i ... Leggi la notizia su velvetgossip

sara_sayuri82 : Tanto già me la vedo la scena classica da fiction RAI.. non si sposano perché lui confessa...e poi tornano insieme… -