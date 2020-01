Ultime notizie Oggi | ultim' ora Russia | Governo Medvedev rassegna dimissioni a Putin

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Mattarella : "Ciampi l'uomo dell'orizzonte comune" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il presidente Mattarella ha ricordato l'ex capo di stato italiano Carlo Azeglio Ciampi: le sue parole, 15 gennaio 2020,

Governo Ultime notizie : Zingaretti propone un piano - ecco i 5 punti : Governo ultime notizie: Zingaretti propone un piano, ecco i 5 punti Continua la riflessione interna al Partito Democratico sul futuro del Governo giallorosso. La due giorni di Rieti – apertasi con l’introduzione del capo delegazione dei dem nell’esecutivo, Dario Franceschini – si è chiusa con l’intervento del segretario generale Nicola Zingaretti. Proprio il leader del partito del Nazareno traccia la strada per ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Messina : blitz anti-mafia - 94 persone in manette : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: la polizia ha arrestato 94 persone, ritenute tutte affiliate al clan mafioso di Messina dei Nebrodi, 15 gennaio 2020,

Pensioni Ultime notizie : Tridico “Quota 100 non crea lavoro” : Pensioni ultime notizie: Tridico “Quota 100 non crea lavoro” Pensioni ultime notizie, Quota 100 continua ancora a far discutere, nel bene e nel male. Stavolta riportiamo le dichiarazioni del presidente Inps Pasquale Tridico sulla misura di pensione anticipata e sul suo collegamento con il mondo del lavoro. Com’è ben noto le due misure principe della precedente Manovra sono state Quota 100 e reddito/pensione di cittadinanza, che ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : 'Cellulare può causare tumore' - 14 gennaio 2020 - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020: sentenza storica sul telefono cellulare a Torino. Scontro tra treni a Napoli.

Governo Ultime notizie : Conte “confronto slitta a fine mese” : Governo ultime notizie: Conte “confronto slitta a fine mese” Mancano poco meno di due settimane alle decisive tornate elettorali regionali di Emilia-Romagna e Calabria. Il testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni si riflette sulla scena politica nazionale, con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che evitano di affrontare il conflitto sui temi più urgenti da trattare in Consiglio, ovvero prescrizione e nodo autostrade. Mentre ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Bibbiano : indagini chiuse - in 26 verso rinvio giudizio : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Bibbiano, indagini chiuse: 26 a rischio processo. Carletti ancora indagato, ma Cassazione 'arresto infondato', 14 gennaio,

Luigi Favoloso - Ultime notizie : “A breve torna a casa” : Luigi Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello scomparso nel nulla a fine dicembre, ultime notizie: “A breve torna a casa”. 17 giorni di silenzio e misteri attorno alla scomparsa di Luigi Favoloso. Tanti i punti oscuri intorno a questa vicenda. Ormai da fine dicembre non si hanno notizie dell’ex di Nina Moric. La showgirl, attraverso […] L'articolo Luigi Favoloso, ultime notizie: “A breve torna a ...

Pensioni Ultime notizie : incontro governo-sindacati a fine gennaio in vista : Pensioni ultime notizie: incontro governo-sindacati a fine gennaio in vista Le Pensioni non sono state protagoniste della Manovra recentemente varata, ma lo saranno probabilmente nei prossimi anni, subendo una riforma complessiva del sistema, finalizzata al superamento della Legge Fornero e a un sostituto di Quota 100, ma anche a istituire maggiori garanzie per i giovani lavoratori di oggi, che un domani rischiano di ricevere un assegno ...

Ultime notizie/ Ultim'ora - oggi : il vulcano Taal fa tremare le Filippine - 14 gennaio - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: il vulcano Taal fa tremare le Filippine. Il Premier Giuseppe Conte incontra Erdogan, 14 gennaio 2020,

Governo Ultime notizie : concessioni autostradali 2020 - revoca in vista? : Governo ultime notizie: concessioni autostradali 2020, revoca in vista? Governo ultime notizie – Dopo aver parlato in questo nostro articolo di concessioni autostradali sul piano più strettamente tecnico cerchiamo di capire a che punto è il lavoro dell’esecutivo circa la decisione da prendere nei confronti della società che gestisce la rete autostradale nazionale e facente capo alla famiglia Benetton. Ricordiamo che, a fronte del ...

Referendum taglio parlamentari : quando si potrebbe votare e Ultime notizie : Referendum taglio parlamentari: quando si potrebbe votare e ultime notizie Alla fine il Referendum sul taglio dei parlamentari si farà. In totale – tra defezioni e new entry – sono state raccolte le firme di 71 senatori: un numero più che sufficiente per poter sottoporre il quesito ai cittadini (la soglia minima era fissata a 64). Sarà un Referendum confermativo, pertanto non sarà necessario raggiungere il quorum del 50% più uno ...

Governo Ultime notizie : Conte su Autostrade “gravissime inadempienze” : Governo ultime notizie: Conte su Autostrade “gravissime inadempienze” Il nodo su Autostrade rimane tra i più complicati da sciogliere. L’esecutivo si accinge a lavorare sulla riforma della giustizia – con la prescrizione ad essere al centro del dibattito – e sul da farsi con Atlantia. Il braccio di ferro continua: è stato il primo ministro Giuseppe Conte ad aggiungere l’ultimo capitolo di questa lunga battaglia, ...

Pensioni Ultime notizie - i sindacati vogliono l’uscita anticipata dai 62 anni in su : Pensioni ultime notizie: i sindacati chiedono l’uscita anticipata dai 62 anni in su, per dare la scelta ai pensionati. Questa è la risposta dei sindacati alle ipotesi di modifica della quota 100 con l’innalzamento dei requisiti anagrafici, come nel caso della quota 102. Inoltre l’idea in questione porterebbe a una penalizzazione in termini economici con il solo calcolo contributivo anche per chi ricade ancora nel più ...