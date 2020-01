UK, a rischio gli sponsor di maglia legati alle scommesse (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Anche in Inghilterra tiene banco la questione degli accordi di sponsorizzazione tra i club di calcio e le aziende che si occupano di scommesse. Secondo quanto riporta il “Times”, i ministri del governo britannico si sono impegnati a rivedere il Gambling Act del 2005 e si prevede che inaspriranno le restrizioni sull’apparizione dei brand della … L'articolo UK, a rischio gli sponsor di maglia legati alle scommesse Leggi la notizia su calcioefinanza

