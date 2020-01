Ue, mille miliardi di investimenti per il Green Deal (Di mercoledì 15 gennaio 2020) investimenti per mille miliardi per il Green Deal. L’Unione europea prepara il terreno per la rivoluzione Green che impegnerà i Paesi membri nei prossimi anni. Ue, parte il Green Deal. Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, in occasione della plenaria del Parlamento ha annunciato l’inizio dei lavori per arrivare al traguardo di un’Unione europea a impatto zero. Ue, via libera al Green Deal, investimenti mille miliardi di euro nei prossimi dieci anni “Vogliamo raggiungere emissioni zero entro il 2050. Non possiamo fallire. Il piano per gli investimenti sostenibili adottato oggi dalla Commissione europea punta a mobilitare almeno mille miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni …. Quando si fanno investimenti occorre pensare verde”, ha dichiarato Dombrovskis. C’è particolare attenzione ovviamente ai ... Leggi la notizia su newsmondo

