Trump sorprende tutti e firma accordo con la Cina: “Momento storico” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Donald Trump ha ringraziato il presidente cinese Xi Jinping nel discorso che ha introdotto la firma sull’accordo ‘fase1’ tra le due superpotenze economiche. “Facciamo un passo mai fatto prima con la Cina”. Promessa mantenuta. Trump aveva fissato per il 15 gennaio la firma sull’accordo commerciale con la Cina, e così è stato, nonostante le smentite … L'articolo Trump sorprende tutti e firma accordo con la Cina: “Momento storico” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

