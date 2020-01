Trova portafogli pieno di soldi al supermercato e lo restituisce: era di Pippo Inzaghi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Trova un portafogli pieno di soldi nel parcheggio di un supermercato a Benevento, lo raccoglie e lo porta ai Carabinieri per poi scoprire che appartiene all’allenatore della squadra cittadina: Filippo Inzaghi. Disavventura a lieto fine per il campione del mondo del 2006 ed ex attaccante di Juventus e Milan, che martedì ha smarrito il portafogli, con all’interno denaro contante e documenti, proprio nel parcheggio del supermercato di via Pietro Nenni dove oggi la donna, una 56enne di Benevento, lo ha notato. Dopo averlo raccolto, lo ha quindi consegnato ai Carabinieri del Comando provinciale di Benevento, dove è avvenuta la scoperta: il portafogli apparteneva a Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento capolista in Serie B. I militari hanno quindi avvertito il mister, che è potuto tornare in possesso del suo portafogli con all’interno contanti e documenti. L'articolo Trova portafogli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

