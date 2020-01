Trono Over: Armando fuori dal programma? Intanto Gemma si mostra in bikini… (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La puntata di oggi del Trono Over riserva per il suo pubblico tantissime sorprese, alcune più bollenti ed altre più tragiche. Armando dovrà affrontare di petto Maria De Filippo. Il motivo? Una presunta relazione fuori dallo studio di Uomini e Donne. Intanto Gemma partecipa alla sfilata delle donne, che decida di indossare un bikini? Armando è nei guai. Maria: “io sono basita” Nel video di inizio si ricorda bene cosa ha scatenato il caos in studio. Una donna avrebbe condiviso foto della casa di Armando, sottintendendo che i due sarebbero usciti. Forse è per questo motivo che lui non riesce a legarsi con nessuna donna in trasmissione? In puntata scopriremo la verità. Intanto Armando continua a collezionare uscite e questo suscita il fastidio delle donne coinvolte. Maria De Filippi interviene “io sono basita“: la situazione è alquanto tragica e ... Leggi la notizia su velvetgossip

domataki : Dateci trono over tutti i giorni Nonna di ariel #uominiedonne - GiacoB : c’è qualcosa di migliore della sfilata del trono over no esatto non c’è #uominiedonne - tristansantana : RT @shavitjager: ma perché le tipe del trono over sembrano uscite dal ventennio fascista, per loro solo donna schiava zitta e lava solo L’U… -