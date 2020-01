Tregua tra Usa e Cina: la cerimonia alla Casa Bianca per l’accordo commerciale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo una battaglia a colpi di dazi che ha tenuto in bilico l’economia del mondo, Usa e Cina hanno raggiunto un accordo. la firma dei documenti della fase 1 celebrata alla Casa Bianca. Un momento definito «storico» dal presidente americano Donald Trump che promette «andrò in visita in futuro non lontano». Tregua tra Usa e Cina: la cerimonia alla Casa Bianca per l’accordo commerciale LEGGI ANCHE> I documenti di Parnas e la possibile svolta nell’impeachment di Donald Trump Quello compiuto oggi è, con le parole di Donald Trump «un passo mai fatto prima con la Cina» nella direzione di «scambi commerciali corretti» e che al contempo «riscrive gli errori del passato» e garantisce «un futuro di giustizia agli agricoltori, ai lavoratori e alle famiglie americani». Quello firmato oggi da Donald Trump e dal vice premier cinese Liu He – il presidente cinese Xi Jinping è stato ... Leggi la notizia su giornalettismo

