Transformers 4: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Transformers 4: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Azione, fantascienza e scene ad alta tensione, queste le caratteristiche di Transformers 4 – L’era dell’estinzione. La pellicola del 2014, in onda stasera 15 gennaio 2020 dalle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Michael Bay, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Bad Boys, Armageddon- Giudizio finale, Pearl Harbor e 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. L’appassionante lungometraggio, prodotto da Paramount Pictures e sceneggiato da Ehren Kruger, rappresenta il quarto capitolo della saga per il grande schermo dedicata ai Transformers ed ha potuto contare sulle musiche di Steve Jablonsky e la fotografia di Amir M. Mokri. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 8,6 milioni di ... Leggi la notizia su termometropolitico

