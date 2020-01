Tragedia a Serino: Maria muore alla festa di compleanno dell’amica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tragedia a Serino, in provincia di Avellino: una ragazza di 18 anni muore alla festa di compleanno dell’amica. Il dramma è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 gennaio: sono in corso le indagini sul caso. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi del personale medico del 118 e i carabinieri di Avellino. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, Maria è deceduta. Il suo corpo si trova ora all’obitorio dell’ospedale Moscati ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore, probabilmente, verrà disposta l’autopsia. 18enne muore alla festa di compleanno Maria era andata alla festa di compleanno di un’amica in un locali nei dintorni di Serino, in provincia di Avellino: purtroppo, però, è morta durante i festeggiamenti. La 18enne era residente a Santo Stefano del Sole: nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico ... Leggi la notizia su notizie

