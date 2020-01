Tra scienza e arte, fotografa di Messina scopre lo “Scatto Mentale”: “Riesco a fotografare i pensieri” [VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nello Scatto Mentale di Elisabetta Pandolfino la macchina fotografica diventa una penna, grazie alla quale pensieri e proiezioni mentali si trasformano in realtà. Abbiamo incontrato la 38enne nel suo studio fotografico di Messina: una “piccola galleria” in cui Elisabetta ci ha mostrato con orgoglio le sue creazioni A Messina una giovane fotografa, la prima al mondo, è riuscita a documentare nel significato intrinseco della parola cosa significa fotografia. Il termine fotografia deriva dalle parole greche “phos” luce e “graphè” grafia, (scrittura di luce) e la fotografa Elisabetta Pandolfino è riuscita a dimostrare che è possibile realizzare una scrittura di luce. La fotografa ha inventato una nuova tecnica, denominata “Scatto Mentale”: si tratta di una tecnica che non ha precedenti al mondo e che consiste nel realizzare immagini attraverso una fonte luminosa. Nello ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

CarloCalenda : Priscilla per quanto strano ti possa sembrare pur non essendo filosofo mi interesso del rapporto tra scienza, tecni… - LaLeggivendola : Il nome del vento di Patrick Rothfuss – I canoni del fantasy tra scienza e magia - politropo_s : RT @AIOMtweet: La corte d'appello di #Torino ha riportato in auge il tema del legame tra #cellulare e #tumori. Ma cosa dice, esattamente,… -