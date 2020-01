Tour Down Under 2020: Samuele Battistella al debutto da professionista. Il campione del mondo U23 si cala nella mischia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quando arrivi a finire una stagione con la maglia arcobaleno sulle spalle, anche se il titolo iridato che hai ottenuto è quello degli U23, non puoi che ripresentarti ai nastri di partenza con il soffio dei più attenti addetti ai lavori a spingerti e i burroni delle aspettative da non tradire a metterti in difficoltà. Samuele Battistella, dopo il superlativo titolo mondiale ottenuto nello Yorkshire, si cala nel gruppo dei grandi, la maglia della NTT sulle spalle e un Tour Down Under in cui poter già dimostrare tanto. Dopo il passaggio di squadra dalla continental Dimension Data, il campione del mondo U23 si presenterà alla corsa a tappe australiana che andrà in scena dal 21 al 26 Gennaio, come uno dei quattro atleti della NTT presenti nella prima manifestazione di questo 2020 (segno già di grande fiducia), insieme con gli aussie Ben O’Connor e Benjamin Dyball e al sudafricano Ryan ... Leggi la notizia su oasport

