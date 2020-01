Totti apre ad un clamoroso ritorno alla Roma: “mai dire mai. Da dirigente ero ingombrante” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Mai dire mai”. Così ha risposto l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, intervistato da DAZN, ospite di Diletta Leotta nello spazio ‘Linea Diletta’, riguardo alla possibilità di un suo ritorno a Roma con un’altra proprietà e con un altro ruolo. “Perché il dirigente non me l’hanno fatto fare? Perché ero ingombrante“, ha aggiunto. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Totti apre ad un clamoroso ritorno alla Roma: “mai dire mai. Da dirigente ero ingombrante” CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

