Totti: «Addio al calcio? Due anni per metabolizzarlo. Un ritorno alla Roma…» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Totti si confessa: «Addio al calcio? Inaspettato, l’ho metabolizzato dopo due anni. Tornare alla Roma? Mai dire mai» L’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni a tutto tondo del classe ’76: «L’Addio alla Roma? E’ arrivato un po’ inaspettato, ma giusto. Ora l’ho metabolizzato, ma c’ho messo due anni, perché non è stata una scelta mia. Tornare alla Roma con un’altra società e con un altro ruolo? Mai dire mai. Perché il dirigente non me l’hanno fatto fare? Perché ero ingombrante». Leggi su calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Cessione Roma - Friedkin offre 780 milioni!/ Addio Pallotta - tornano Totti e De Rossi? : Cessione Roma, fumata bianca in arrivo? James Pallotta verso l'Addio, il gruppo Friedkin alza la posta. Le ultime notizie sulla trattativa.

ap0rnalypse : Ho scoperto che esiste un video di mia sorella che si dispera per l'addio a Totti e attualmente mi sento orribile perché vedendolo ho riso - Fat_Totti : RT @Fil_Biafora: In caso di addio di Spinazzola in cambio di Politano la #ASRoma vuole #Barisic dei Glasgow #Rangers: il terzino sinistro i… - sara_lu : L'addio al calcio di Totti mi fa piangere tantissimo, pur avendo visto il video più volte. Che tenerezza. Fa piange… -