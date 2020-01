Torino, per completare il Filadelfia servono 6 milioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Fondazione Filadelfia ha i bilanci in salute, ma occorrono risorse per i lavori, soprattutto per il Museo del Torino. E’ quanto emerso – scrive l’ANSA – dall’audizione in Comune dei vertici della Fondazione insediatisi un anno e mezzo fa. «Da anni il bilancio è in pareggio, se non in attivo», ha sottolineato il presidente … L'articolo Torino, per completare il Filadelfia servono 6 milioni Leggi la notizia su calcioefinanza

