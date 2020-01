Torino, chiude la storica libreria Paravia: «Amazon ci ha affossati» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ha chiuso lo scorso 28 dicembre per le festività natalizie senza più riaprire la storica libreria Paravia di piazza Arbarello a Torino. Un annuncio che ha lasciato l’amaro in bocca ad alcuni clienti, i più affezionati, che hanno ricevuto la notizia in anteprima. “Alcuni hanno pianto”, hanno confessato le sorelle Nadia e Sonia, che avevano ereditato quell’attività dal padre. Poi la comunicazione ufficiale tramite social: è stato Facebook ad accogliere le parole un po’ commosse delle proprietarie. Torino, chiude la storica libreria Paravia: la seconda più antica d’Italia «La foto che abbiamo postato il 28 dicembre ritrae il volto sorridente dei nostri ultimi clienti del 2019, ma, e siamo qui ad annunciarlo, anche della storia della nostra libreria. – hanno scritto nero su bianco le due sorelle – Abbiamo ereditato da nostro papà questo affascinante mestiere e abbiamo investito ... Leggi la notizia su urbanpost

repubblica : Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia: 'Amazon ci ha distrutto' - franco_dimuro : RT @AvantiLaura: Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia: 'Amazon ci ha distrut… - cuarda29 : RT @repubblica: Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia: 'Amazon ci ha distrutto' -