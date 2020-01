Torino, chiude la libreria Paravia, seconda più antica d’Italia. Il motivo? «Amazon» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Per ogni serranda che cade si spegne una luce e si crea un vuoto». L’assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, ha commentato così l’amara e «dolorosa» chiusura della libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d’Italia. Aperta nel 1802, l’annuncio della chiusura era arrivato ieri, 14 gennaio, direttamente sulla pagina Facebook della libreria di piazza Arbarello. «Abbiamo ereditato da nostro papà questo affascinante mestiere e abbiamo investito tutte le nostre energie per cercare di farlo nel miglior modo possibile», avevano scritto le proprietarie, le sorelle Nadia e Sonia Calarco. I ritmi imposti da Amazon Paravia aveva chiuso il 28 dicembre per le festività, e non ha più riaperto le serrande al pubblico. Come ha spiegato Sonia Calarco al Corriere della Sera, «questo è il prezzo che si paga ad essere librerie ... Leggi la notizia su open.online

