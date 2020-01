Tolta la scorta al Capitano Ultimo nel giorno del 27° anniversario dell’arresto di Totò Riina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ordinanze, contro-ordinanze, pareri favorevoli e pareri contrari. Arriva all’epilogo la vicenda della scorta al Capitano Ultimo, il colonnello dei Carabinieri che – attraverso il suo prezioso lavoro attivo – diede un grosso colpo alla Mafia arrestando (tra i tanti) anche Totò Riina. Oggi, 15 gennaio, il Tar del Lazio ha deciso, dopo un lungo tira e molla, di negare la sospensiva alla revoca della scorta di Sergio De Caprio che, adesso, è privo di protezione personale (così come la sua famiglia). LEGGI ANCHE > Sarà Tolta la scorta al Capitano Ultimo. Lui twitta sarcasticamente: «La mafia non esiste, me la sarò cercata» A dare l’annuncio della clamorosa decisione del Tribunale Amministrativo è stato lo stesso Capitano Ultimo attraverso il proprio profilo Twitter: «Il TAR del Lazio ha respinto ricorso per mantenere la scorta a me e alla mia famiglia. Ha vinto il ... Leggi la notizia su giornalettismo

