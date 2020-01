Tifo violento, cinque arresti durante Napoli-Perugia: tre sono ultras (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nel corso dei servizi di prevenzione e controllo svolti ieri durante l’incontro di calcio Napoli-Perugia, un equipaggio del Commissariato San Paolo ha fermato e controllato cinque persone a bordo di una Fiat 500 nell’area di parcheggio di piazza D’Annunzio, nelle immediate vicinanze della curva B dello stadio. Nell’auto sono state rinvenute 24 aste rigide, 10 manufatti artigianali di illegale fabbricazione di tipo pirotecnico comunemente denominati “track”, 12 “black thunder”, 28 fumogeni, 2 barattoli di “smoke signals”, 1 segnale fumogeno tipo “boetta”, 10 fumogeni con “black thunder” uniti con nastro isolante bianco. cinque persone, quattro napoletani e un corallino, di cui una già sottoposta a daspo, sono state arrestate per possesso di artifizi pirotecnici in occasione ... Leggi la notizia su anteprima24

