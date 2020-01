The Witcher di Netflix coprirà solo la trama dei libri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La serie fantasy di Netflix, The Witcher, con Henry Cavill, è rapidamente diventata uno degli show più famosi del gigante dello streaming. Come probabilmente saprete, la serie si basa su un franchise esistente e piuttosto riuscito. Sebbene The Witcher sia noto per un'acclamata trilogia di videogiochi, quei giochi erano in realtà basati su una serie di romanzi scritti dall'autore polacco Andrzej Sapkowski. La serie (che comprende due raccolte di racconti, cinque romanzi e un prequel) è stata scritta per decenni e, a differenza di Game of Thrones, ha una conclusione naturale.In una nuova intervista tenuta da Steve Varley, la showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, ha parlato delle conclusioni dello show (alla luce della risposta negativa per l'ultima stagione di Game of Thrones)."La verità è, tuttavia, che il nostro piano è piuttosto solido. Ciò non significa che sappiamo tutto ciò ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Il finale della serie #TheWitcher di #Netflix si baserà sui libri di Andrzej Sapkowski. - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher: la showrunner spiega perché la seconda stagione è in ritardo - Asgard_Hydra : La showrunner di The Witcher assicura: 'Ci sarà più Vilgefortz nelle prossime stagioni' -