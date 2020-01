Test del Dna fetale: sarà gratuito per tutte le donne in Emilia Romagna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per la prima volta in Italia sarà possibile accedere gratuitamente ad uno dei Test più importanti, ed al contempo più costosi, che una donna potrebbe trovarsi ad effettuare in gravidanza: il Test sul Dna fetale. Importante per far emergere la presenza di sindromi gravi nel feto, finora il Test del Dna fetale è stato in tutta Italia a carico della paziente: oggi in Emilia Romagna si parte con un piano di finanziamento per cui si prevede che entro l’anno, nell’intera regione, ogni donna a prescindere dalle sue condizioni fisiche e dalla sua età potrà effettuare il Test. Amniocentesi e villocentesi: il rischio di aborto Fino ad oggi esistevano diversi metodi con cui si poteva esaminare il Dna del feto in arrivo, per poter capire se c’era o meno un forte rischio di sindromi. Due metodi che sono però purtroppo fortemente invasivi e prevedono un rischio di aborto non ignorabile. Per ... Leggi la notizia su thesocialpost

LaStampa : L’Emilia, prima Regione in Italia, lo rende gratuito per tutte le donne in gravidanza. Luv e Pd: “Stesso modello in… - presanellarete : RT @LaStampa: L’Emilia, prima Regione in Italia, lo rende gratuito per tutte le donne in gravidanza. Luv e Pd: “Stesso modello in Piemonte”… - ProntoPannolino : L'Emilia-Romagna offre il test del DNA fetale gratis: nelle altre regioni italiane si può fare a pagamento in clini… -