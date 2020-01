Tesla Model Y: quando esce, prezzo e autonomia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tesla Model Y: quando esce, prezzo e autonomia Il successo dei suv di questi ultimi anni ha spinto anche la Tesla dell’eclettico Elon Musk a produrne un Modello, ovviamente elettrico: stiamo parlando della Model Y, vettura che sembra essere sempre più vicina al lancio ufficiale sul mercato. Si tratterà del quarto Modello della casa californiana, che tra tutti vuole essere il punto di riferimento per quanto riguarda l’elettrico. Andiamo ora a scoprire qualcosa in più in merito. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO La Tesla Model Y si avvicina al debutto L’ultimo segnale di una messa in vendita non più poi così tanto lontana è stato l’ottenimento della certificazione CARB, una procedura standard relativa al’omologazione dei nuovi veicoli obbligatoria nello Stato della California. Inoltre è stata svelata un’autonomia maggiore rispetto ... Leggi la notizia su termometropolitico

