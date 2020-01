Terremoto di magnitudo 2.5 registrato oggi 15 gennaio 2020 a Catania: la scossa è stata avvertita anche ad Acireale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Terremoto oggi Catania 15 gennaio 2020: scossa avvertita ad Acireale Una scossa di Terremoto è stata registrata oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania: il sisma è stato avvertito indistintamente in altre città della Sicilia come, ad esempio, Acireale. Il Terremoto, di magnitudo 2.5, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Queste le coordinate del sisma: (lat, lon) 37.64, 15.13 ad una profondità di 0 km. TUTTE LE SCOSSE Secondo le prime informazioni non vi sono danni a persone o cose. Subito dopo la scossa, che si è verificata intorno alle 12,45, diverse persone si sono riversate sui social per capire cosa fosse successo. Notizia in aggiornamento Leggi la notizia su tpi

