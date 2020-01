Tennis, WTA Hobart 2020: i risultati degli ottavi di finale. Avanti le prime 5 teste di serie (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Disputati gli ottavi di finale del torneo WTA di Tennis ad Hobart, in Australia, dove approdano ai quarti le prime cinque teste di serie: senza alcun problema la numero 1, la belga Elise Mertens, che spazza via la slovacca Viktoria Kuzmova on un netto 6-1 6-0 ed ora sfiderà la qualificata britannica Heather Watson, brava a superare la transalpina Fiona Ferro per 7-6 6-3. La kazaka Elena Rybakina, terza testa di serie, batte l’altra francese Alizé Cornet col punteggio di 7-5 6-3, e domani affronterà la wild card di casa, l’australiana Lizette Cabrera, abile a rimontare ed eliminare la boema Kristyna Pliskova per 4-6 6-4 6-4. Nella parte bassa del tabellone un duplice 6-4 basta alla statunitense Lauren Davis per superare la polacca Magda Linette, numero 6 del seeding, e nei quarti se la vedrà con la cinese Shuai Zhang, quarta testa di serie, che rimonta la qualificata ucraina ... Leggi la notizia su oasport

