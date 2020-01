Tennis, Marco Cecchinato si arrende a Ugo Humbert negli ottavi di finale ad Auckland. Eliminato in due set il siciliano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Doppio impegno quest’oggi per Marco Cecchinato nell’ATP di Tennis ad Auckland (Nuova Zelanda). Il siciliano, impegnato nella nottata italiana nel match di primo turno contro l’argentino Leonardo Mayer (posticipato per via della pioggia di ieri), è stato sconfitto dal francese Ugo Humbert (n.57 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-4. Un successo netto quello del transalpino, al cospetto di un Cecchinato gravato dalle fatiche del doppio turno odierno. Pertanto, il giovane Tennista d’Oltralpe si qualifica ai quarti di finale dove affronterà il vincitore del derby canadese tra Vasek Pospisil e Denis Shapovalov. Nel primo set il controllo del gioco è subito in mano ad Humbert che, sfruttando la sua grande profondità di palla, ottiene due break nel secondo e nel sesto game, dominando la scena nella frazione e concludendo sullo score di 6-1, forte dell’89% dei ... Leggi la notizia su oasport

