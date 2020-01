Tennis, Marco Cecchinato batte con grinta Leonardo Mayer ad Auckland! L’azzurro accede agli ottavi di finale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con grinta e determinazione. Marco Cecchinato ce l’ha fatta e batte l’argentino Leonardo Mayer (n.76 del mondo) nel match valido per il primo turno dell’ATP di Tennis ad Auckland (Nuova Zelanda). Nell’incontro, iniziato ieri e posticipato nella giornata odierna per via della pioggia, il siciliano (n.76 del ranking) si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-7 (18) 7-6 (2) al termine di un confronto lottatissimo, durato 3 ore e 10 minuti effettivi di gioco. Con questo risultato, Cecchinato accede agli ottavi di finale dove affronterà il talentuoso francese Ugo Humbert (n.57 del mondo). Nel primo set, disputato ieri, l’andamento è particolarmente equilibrato e l’azzurro però si fa preferire da fondo, trovando delle soluzioni che mettono in difficoltà Mayer. E’ il caso del settimo game, quando il palermitano si costruisce due chance break, però non ... Leggi la notizia su oasport

